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Sivasspor, Bandırma maçı hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 13:05
Sivasspor, Bandırma maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Bandırmaspor Tesisleri'nde şiddetli yağmur ve rüzgar altında basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Bandırmaspor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev

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