Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası Rıza Çalımbay konuştu! "Gole çok üzüldüm"

İşte o sözler...
"Galibiyet için oynadık. Beraberliği dahi düşünmedik. Gerçekten ihtiyacımız vardı. Mutlu olduk tabii. Öyle bir pozisyonda gol olduğu için Muslera için üzüldüm. Olayı net görememiştim ama Luyindama'yla çarpışmışlar. Öyle bir gol istemezdik."
"Yapacak bir şey yok. Bilerek yapılan bir şey istemeyiz. Maçlarda böyle bir şey olmasına karşıyım, o maçtakine karşıydım mesela. Giresunspor, orada durabilirdi. Belki o arkadaş da düşünemedi. Çok üzüldüm böyle bir golle galip geldiğimiz için."
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