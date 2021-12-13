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Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası Rıza Çalımbay konuştu! "Gole çok üzüldüm"

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor evinde Galatasaray ile karşı karşıya gelirken, mücadele 1-0'lık ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Maç sonrası Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yaptığı konuşmada, "Yapacak bir şey yok. Bilerek yapılan bir şey istemeyiz. Maçlarda böyle bir şey olmasına karşıyım, o maçtakine karşıydım mesela. Giresunspor, orada durabilirdi. Belki o arkadaş da düşünemedi. Çok üzüldüm böyle bir golle galip geldiğimiz için." dedi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:41 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:46
Sivasspor - Galatasaray maçı sonrası Rıza Çalımbay konuştu! "Gole çok üzüldüm"
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Galibiyet için oynadık. Beraberliği dahi düşünmedik. Gerçekten ihtiyacımız vardı. Mutlu olduk tabii. Öyle bir pozisyonda gol olduğu için Muslera için üzüldüm. Olayı net görememiştim ama Luyindama'yla çarpışmışlar. Öyle bir gol istemezdik."

"Yapacak bir şey yok. Bilerek yapılan bir şey istemeyiz. Maçlarda böyle bir şey olmasına karşıyım, o maçtakine karşıydım mesela. Giresunspor, orada durabilirdi. Belki o arkadaş da düşünemedi. Çok üzüldüm böyle bir golle galip geldiğimiz için."
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