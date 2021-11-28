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Sivasspor Hatayspor 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Sivasspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Mücadeleyi 4-0 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Pedro Henrique ve Yatabare (3) kaydetti. Hatayspor'da Ruben Riberio 54. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 17:57 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 18:08
Sivasspor Hatayspor 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Zorlu maçta Sivasspor, 22. dakikada Pedro Henrique'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Yiğidolar 43. dakikada Yatabare ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 tamamladı.

İkinci yarıda baskısına devam eden Sivasspor, 48 ve 86'da Yatabare'nin yeniden sahneye çıkmasıyla skoru 4-0'a getirdi.

Maç bu skorla sona erdi ve Sivasspor, zorlu rakibini 4-0 ile farklı mağlup etti.

RIBERIO KIRMIZI KART GÖRDÜ!
Hatayspor'da 54. dakikada Ruben Riberio direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Sivasspor, Süper Lig'de altı maç sonra kazandı ve puanını 16'ya yükseltti. Atakaş Hatayspor ise 26 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise kendi sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

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