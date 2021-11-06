Kazanma vakti

Ligde 6 beraberlikle en çok berabere kalan takım olan Sivasspor, Giresun karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Ligde planladıkları yerde olmadıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Geçen sezon 11. haftada 9 puanımız vardı. Sonrasında seri galibiyetlerle Avrupa'ya gitmeye hak kazandık. Takımımdan memnunum. İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Oynadığımız oyunun karşılığını alacağız" dedi.

HAKEMLER ETKİLEDİ

Süper Lig'de bulundukları konumda hakemlerin de etkisinin olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, özellikle iki hafta önce Adana Demirspor maçında yaşanan gerilime dikkat çekti. Başarılı teknik adam, "Şu anda planladığımız yerde değiliz. Bu durumda olmamızda hakemlerin da etkisi var. Özellikle Adana Demirspor maçındaki hakem kararlarını hazmedemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

UĞUR ÇİFTÇİ'Yİ TRABZON İSTEDİ

Rıza Çalımbay, sol bekleri Uğur Çiftçi hakkında da transfer bilgisi verdi. Bu sezon 17 maçta 4 asistle oynayan Çiftçi'yi sezon başında Trabzon'un istediğini belirten Çalımbay, ara transferde de teklif olursa menfaatler doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

LİGDE İLK KEZ RAKİP

Sivasspor ile Giresunspor, ligde ilk kez karşılaşacak. Yiğidolar, Giresun ekibiyle oynayacağı müsabakayla birlikte Süper Lig tarihinde 534. maçına çıkacak. İki takım daha önce geçen sezon kupada 5. Tur'da karşılaşırken, kazanan 1-0'la Sivas olmuştu.