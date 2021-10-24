Sivasspor Adana Demirspor maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Dimitris Goutas 4 golle Sivasspor'un en golcü futbolcusu. Mario Balotelli ise Adana Demirspor adına 4 gol kaydetti. Sivasspor kendi sahasında Adana Demirspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI

SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Gradel, Kayode, Pedro Henrique, Yatabare

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Matias Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli