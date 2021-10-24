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Sivasspor Adana Demirspor maçı canlı anlatım

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor... Demir Grup Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanan karşılaşmanın canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2021 Pazar 15:54
Sivasspor Adana Demirspor maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Dimitris Goutas 4 golle Sivasspor'un en golcü futbolcusu. Mario Balotelli ise Adana Demirspor adına 4 gol kaydetti. Sivasspor kendi sahasında Adana Demirspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde mağlup olmadı.

SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI

SİVASSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Gradel, Kayode, Pedro Henrique, Yatabare

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Matias Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli

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