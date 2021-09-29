Yiğido'dan Beşiktaş'a gözdağı

Ligde 5 maçtır yenilmeyen ve Gümrük galibiyetiyle üst üste ikinci kez 3 puan sevinci yaşayan Sivasspor, Beşiktaş deplasmanında da galibiyeti hedefliyor. Karagümrük'ü 4-0 gibi farklı bir skorla yendikleri için mutlu olduklarını söyleyen teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş karşısında da bu serilerini sürdürmek istediklerini vurgularken, Dolmabahçe'de kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

BİZ DE İYİ BİR TAKIMIZ

Efsane isimlerinden olduğu Kara Kartal'ın gücüne ve kalitesine değinen Çalımbay, kendilerinin de güçlü rakipleri karşısında teslim bayrağını kolay çekmeyeceklerinin altını çizdi. Tecrübeli hoca, "Beşiktaş'ta kimin oynayacağı belli olmayabilir ama neticede hepsi kaliteli oyuncular. Orada oynamak, kazanmak kolay değil. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde camiaya umut dağıttı.