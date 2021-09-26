Sivas'tan gol şov

Sezona 2 yenilgi, 3 beraberlikle kötü başlayan Sivasspor nihayet çıkışa geçti. Yiğidolar, Yeni Malatya'yı 1-0 yendikten sonra Karagümrük'ü 4-0'la geçmeyi başardı. 1. dakikada Karagümrük defansının hatalı pasında araya giren Henrique, topu Kayode'ye aktardı. Kayode, boş kaleye gönderdi: 1-0. 50'de Gradel köşe vuruşunu kullandı, Goutas kafayı vurdu: 2-0. 56'da Uğur Çiftçi ortaladı, Felix'in kafa vurdu, Viviano çıkardı, Felix, tamamladı: 3-0. 71'de Fajr'ın uzun pasında sol kanatta topla buluşan Max Gradel, ceza sahası dışından topa harika vurdu: 4-0.



KENDİMİZE GELDİK

Sivasspor'da Rıza Çalımbay, "Pas hataları yaptık ama maçın başından sonuna kadar çok iyiydik. Bu galibiyekle Herkes biraz kendine geldi, kendini toparladı" dedi.