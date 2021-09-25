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Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Ligdeki ilk galibiyetini 6. haftada Yeni Malatyaspor'a karşı alan Yiğidolar, bu karşılaşmayı da kazanıp seri yakalamak istiyor. 10 puanlı Karagümrük'ün hedefi de Sivas'tan puan veya puanlarla dönmek... Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 13:23
Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ligdeki ilk galibiyetini 6. haftada Yeni Malatyaspor'a karşı alan Yiğidolar, bu karşılaşmayı da kazanıp seri yakalamak istiyor. 10 puanlı Karagümrük de Sivas'tan puan veya puanlarla dönerek zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.


SİVASSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Fajr, Felix, Pedro Henrique, Max Gradel, Kayode.

F. Karagümrük: Viviano, Caner, Benatia, Zukanovic, Adnan, Burak, Erhun, Jimmy Durmaz, Kerim Frei, Ahmed Musa, Pesic.

SİVASSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetiyor.

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