Petrocub - Sivasspor maçı ilk 11'leri | Petrocub - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Moldova temsilcisi Petrocub ile deplasmanda karşılaşacak. Maçı Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek.

UEFA Konferans Ligi'nde maçlar çift maç eleme usülüne göre yapılacak ve rövanş 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak. Sivasspor, Petrocub'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

PETROCUB - SİVASSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Petrocub - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun yanınıtı arıyor.

Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanacak Petrocub - Sivasspor maçı TSİ 20.00'de başlayacak.

Mücadele TRT Spor'dan şifresiz yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı skor takibini ise fotomac.com.tr'den an be an yapabilirsiniz.

İLK 11'LER:

PETROCUB: Meira, Bogaciuc, Maxim, Ştefan, Revenco, Sandu, Ambros, Platica, Melachio, Jardan, Platica

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Sefa, Kayode

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Samba Camara, Aaron Appindangoye ve Tokyo Olimpiyatları'nda Fildişi Sahili Milli Takımı formasını giyen Max Gradel yer alamayacak.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Yeni transferler Sefa Yılmaz, Koray Altınay, Leke Samson James, Dimitrios Goutas, Pedro Henrique maç kadrosunda.