Son Yiğido Pedro Henrique!

İki sezondur Kayserispor forması giyen Pedro Henrique artık Sivasspor'un başarısı için ter dökecek. 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, kırmızı-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yiğidolar bu transfer için sarı-kırmızılılara 1 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Sivas'ta bir yöneticinin bu paranın 500 bin euro'sunu karşılayacağı öğrenildi. Asıl mevkisi sol açık olan Henrique, forvet arkasında ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

61 MAÇ 18 GOL

Henrique, Kayserispor'da iki sezonda toplam 61 maçta forma giydi. Tecrübeli futbolcu, 18 kez fileleri sarsarken, 3 de asist yaptı. Profesyonel kariyerinde ise 295 maça çıkan Henrique, 6 kupa kazandı. Henrique toplamda 57 gol, 31 asist yaptı. 72 kez sarı kart, 4 kere çift sarıdan kırmızı kart ve 2 kez de direkt kırmızı gören Henrique hırslı mücadelesiyle son iki sezon Süper Lig'de dikkat çeken futbolcular arasına girmeyi başarmıştı.