Boyd ısrarı

Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Sivasspor, transferde kolları sıvadı. Stoper için İzlandalı Hermannsson'un peşine düşen ve Denizlispor'dan ayrılan Sagal'la temaslarını sürdüren kırmızıbeyazlılarda Rıza Çalımbay, yönetime Tyler Boyd'un ismini verdi. Tecrübeli hoca, sezon ortasında Beşiktaş'tan kiralanan ABD'li oyuncuyu takımda tutmak istediğini açıkladı. 26 yaşındaki Boyd, "19 maçta yenilmezlik! Bu rekorun bir parçası olduğum için çok gururluyum. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve Sivasspor ailesine 4 harika ay için teşekkür ederim" mesajıyla Yiğidolar'a veda etmişti.
GRADEL 2024'E KADAR UZATTI
2019-20 sezonunda Portekiz temsilcisi Guimares'ten Beşiktaş'a 2.4 milyon euro'ya transfer olan Boyd'un sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Kırmızı-beyazlılar, ilk etapta kiralık formülüyle Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Öte yandan sezonun yıldızı Max Gradel ile yeni sözleşme imzalandı. 33 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız futbolcunun kontratı 2023-2024 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Max Gradel; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçlarında 48 kez forma giydi, 12 gol sevinci yaşadı. Daha önce Muammer, Ali Şaşal, Yatabare ve Caner'le sözleşme uzatılmıştı.