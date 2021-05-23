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Boyd ısrarı

Yiğidolar, devre arasında kiraladığı ABD’li kanat için yine ’ın kapısını çalacak. 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Boyd için yine kiralama formülü devreye girecek.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Boyd ısrarı
'nde mücadele edecek , transferde kolları sıvadı. Stoper için İzlandalı Hermannsson'un peşine düşen ve 'dan ayrılan Sagal'la temaslarını sürdüren kırmızıbeyazlılarda , yönetime 'un ismini verdi. Tecrübeli hoca, sezon ortasında 'tan kiralanan ABD'li oyuncuyu takımda tutmak istediğini açıkladı. 26 yaşındaki Boyd, "19 maçta yenilmezlik! Bu rekorun bir parçası olduğum için çok gururluyum. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime ve Sivasspor ailesine 4 harika ay için teşekkür ederim" mesajıyla Yiğidolar'a veda etmişti.

GRADEL 2024'E KADAR UZATTI

2019-20 sezonunda temsilcisi Guimares'ten Beşiktaş'a 2.4 milyon euro'ya transfer olan Boyd'un sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek. Kırmızı-beyazlılar, ilk etapta kiralık formülüyle Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Öte yandan sezonun yıldızı ile yeni sözleşme imzalandı. 33 yaşındaki Fildişi Sahilli yıldız futbolcunun kontratı 2023-2024 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Max Gradel; , ve maçlarında 48 kez forma giydi, 12 gol sevinci yaşadı. Daha önce , , ve 'le sözleşme uzatılmıştı.

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