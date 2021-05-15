Haberler Sivasspor Sivasspor 2-1 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

2-1 | MAÇ SONUCU

'de 202-21 sezonunun son haftasında sahasında 'yı konuk etti. Kazanması halinde ligi 5. sırada noktalayacak olan Sivasspor, hata yapmadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Yiğido, bu skorla birlikte yenilmezlik serisini de 19'a çıkarttı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:52
Sivasspor 2-1 Kasımpaşa | MAÇ SONUCU

'de 202-21 sezonunun son haftasında sahasında 'yı konuk etti. Kazanması halinde ligi 5. sırada noktalayacak olan Sivasspor, hata yapmadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. Yiğido, bu skorla birlikte yenilmezlik serisini de 19'a çıkarttı.

Karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren goller ve 'den gelirken, Kasımpaşa'nın tek golünü kaydetti.

Ligi 5. bitiren Sivasspor, 'ın 'nı kazanması halinde 'nda mücadele edecek.

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