Yiğidolar tarih yazıyor

Sezonun flaş takımı Sivas, Kadıköy'de tarih yazdı. F.Bahçe galibiyetiyle yenilmezlik serisini 18 maça çıkaran kırmızı-beyazlılar, 5.'liğe yükseldi. Avrupa hedefi için artık ipleri elinde tutan Yiğidolar, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk umutlarını da yıktı. Maça hızlı başlayan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, savunmada da işi sıkı tuttu, Fenerbahçe'ye karşı adeta duvar ördü.

Bu sezon öne geçtiği tüm karşılaşmaları kazanan Sivas, 18 maçlık yenilmezlik serisinde 10 galibiyet, 8 beraberlik elde etti. F.Bahçe'ye karşı son dönemde üstünlük kuran Sivas, son 4 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Yiğidolar, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bu arada Sivas, ligde ilk kez F.Bahçe'yi üst üste deplasmanda mağlup etmeyi başardı.