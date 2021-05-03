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 : 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 39. haftasında ve karşı karşıya geldi. Deplasman temsilcisi, tecrübeli futbolcu 'in golüyle mücadeleden 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:27
Gaziantep FK  Sivasspor: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. Müsabaka Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın tek golü 30. dakikda Sivassporlu 'den geldi.

Bu sonuçla Sivasspor, Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada 58 puanla 5. sıraya yerleşti. Gaziantep FK ise 54 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

Gaziantep FK gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Başakşehir'i konuk edecek.

16 MAÇA ÇIKTI
Öte yandan Sivasspor aldığı bu galibiyetle yenilmezlik serisini 16'ya çıkardı.

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