Gaziantep FK  Sivasspor: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 39. hafta maçında Gaziantep FK ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Müsabaka Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın tek golü 30. dakikda Sivassporlu Max Gradel'den geldi.

Bu sonuçla Sivasspor, Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada 58 puanla 5. sıraya yerleşti. Gaziantep FK ise 54 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

Gaziantep FK gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Başakşehir'i konuk edecek.

16 MAÇA ÇIKTI

Öte yandan Sivasspor aldığı bu galibiyetle yenilmezlik serisini 16'ya çıkardı.