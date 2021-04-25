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Son dakika spor haberi: Sivasspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıktı

Son dakika spor haberleri... ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, ligde çıktığı 16 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 14:51
Son dakika spor haberi: Sivasspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıktı

'de 16 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan ligde 14 maçtır yenilmiyor. Sezonun ikinci yarısına dış sahada 'a 3-1 yenilerek başlayan Sivas ekibinin daha sonra çıktığı 14 karşılaşmada bileği bükülmedi.

Ligin 23. haftasında sahasında ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda 'nü 4-1 mağlup etti. Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada ağırladığı 'u 2-0 yendi.

Sivas temsilcisi, 27. haftada deplasmanda 'la 0-0, 28. haftada evinde 'la 1-1, 29. haftada dış sahada 'la 2-2 berabere kaldı. Ligin 30. haftasında iç sahada 'ü 1-0, 31. haftada deplasmanda 'yi 5-3'lük skorla yenen kırmızı-beyazlı ekip, ligin 32. haftasında evinde ile 0-0 berabere kaldı, 33. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Ligin 34. haftasında evinde 'u 3-1, 35. haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-2 yenen, 36. haftada sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Sivas temsilcisi, dün de deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti. Son 14 karşılaşmada 7 galibiyet ve 7 beraberlik elde edip hanesine 28 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

EN FAZLA BERABERE KALAN TAKIM

Çıktığı 35 maçta 12 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin 52 puanı bulunuyor. Süper Lig'de bu sezon 35 maçın 16'sında sahadan beraberlikle ayrılan Sivasspor, en fazla berabere kalan takım oldu. Kırmızı-beyazlı ekibi, 15 maçla Fraport TAV Antalyaspor, 13 maçla Helenex Yeni Malatyaspor takip ediyor.



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