Rekor peşinde

GENÇLER'İN KİLİDİ YATABARE
Sivas'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, takımına çok güveniyor. Çalımbay, "Kalan 8 maçımızda iyi şeyler yapacağız. Takımıma inancım ve güvenim tam" diye camiaya umut dağıttı. Yiğido'nun en önemli kozlarından Yatabare, G.Birliği'ne karşı 3 lig maçında da gol katkısı yapmayı başardı. Malili golcü, 3 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Sivasspor'da defans oyuncularından Appindangoye, Ziya Erdal, orta saha oyuncusu Rybalka sakatlığı, kaptan Hakan Arslan ise kırmızı kart cezası nedeniyle yok.
ÇALIMBAY DA NAMAĞLUP
Rıza Çalımbay, Ankara takımlarına kaybetmedi. Ankara takımlarına rakip olduğu son 15 Süper Lig karşılaşmasını kaybetmeyen tecrübeli teknik adam, bu maçlardan 9 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrılırken, 31 kez gol sevinci yaşadı.