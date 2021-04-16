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Rekor peşinde

Yiğidolar bugün ’ni mağlup ederse hem Avrupa hedefine yaklaşacak hem de kulüp tarihindeki yenilmezlik (12) rekorunu kıracak

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2021 Cuma 06:50
Rekor peşinde
Sezona kötü bir başlangıç yapıp, UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettikten sonra çıkışa geçen , ilk 5 için iddiasını ortaya koydu. Ligde geçen hafta Konyaspor galibiyetiyle yenilmezlik serisini 11 maça yükselten Yiğidolar, bugün karşısında hem Avrupa hedefi hem de kulüp tarihi adına önemli bir maça çıkacak. Kırmızıbeyazlılar, başkent deplasmanında puan ya da puanlar alarak, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp kulüp rekorunu kırmanın da peşinde olacak. 'ın öğrencileri, ligde son olarak 31 Ocak 2021'de Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.


GENÇLER'İN KİLİDİ YATABARE
Sivas'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, takımına çok güveniyor. Çalımbay, "Kalan 8 maçımızda iyi şeyler yapacağız. Takımıma inancım ve güvenim tam" diye camiaya umut dağıttı. Yiğido'nun en önemli kozlarından Yatabare, G.Birliği'ne karşı 3 lig maçında da gol katkısı yapmayı başardı. Malili golcü, 3 maçta 3 gol ve 1 asist kaydetti. Sivasspor'da defans oyuncularından Appindangoye, Ziya Erdal, orta saha oyuncusu Rybalka sakatlığı, kaptan Hakan Arslan ise kırmızı kart cezası nedeniyle yok.


ÇALIMBAY DA NAMAĞLUP
Rıza Çalımbay, Ankara takımlarına kaybetmedi. Ankara takımlarına rakip olduğu son 15 Süper Lig karşılaşmasını kaybetmeyen tecrübeli teknik adam, bu maçlardan 9 galibiyet ve 6 beraberlikle ayrılırken, 31 kez gol sevinci yaşadı.

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