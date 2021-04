Yenilmezler

Süper Lig'in iki yenilmez ekibi, Sivas'ta kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Yiğidolar, 27'de Konyaspor önünde Yatabare'yle öne geçti. Gradel'in sert ortasında kaleci Sehic'in yatarak önlediği top, kale alanında boşta kaldı. Malili santrfor, ligde 10. golünü atmakta zorlanmadı. 30'da Boyd'un vuruşunda, Sehic ayaklarıyla topu son anda kornere gönderdi. 40'ta Konya'da Hadziahmetovic'in ceza alanı dışından etkili vuruşunda, bu sefer Ali Şaşal topu güçlükle kornere çeldi. 45+2'de Skubic'in topa elle müdahalesi sonucu kazanılan penaltıda Gradel, topu auta gönderdi ve devre 1-0 Sivasspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



KAYODE ŞOV

İkinci yarıya golle başlayan Konyaspor oldu. 54'te Bytyqi, eşitliği sağladı: 1-1. Yeşil- beyazlıların beraberlik sevinci sadece 14 dakika sürdü. 66'da oyuna giren Kayode, 2 dakika sonra takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. 80'de Abdülkerim'e sert bir faul yapan Hakan direkt kırmızı gördü. 88'de Diomande, Kayode'yi düşürdü, maçta 2. kez penaltı kararı çıktı. Penaltıyı kullanan Robin, maçın sonucunu ilan etti: 3-1.





Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konyaspor galibiyetinin mutluluğunu yaşıyor. Çalımbay, "Alabildiğimiz kadar maçları almaya çalışacağız ve yukarıdakileri yakalamaya çalışacağız. Ben takımıma güveniyorum iyi şeyler yapacağız" diye iddialı konuştu.





Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, çok basit hatalardan gol yediklerinin altını çizdi. Parlatan, "Oyun dengeli giderken, belki de bizim lehimize dönecekken istemediğimiz bir şekilde 2-1 geri düştük. Çok basit hatalardan gol yedik" ifadelerini kullandı.



Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, takımda Kovid-19 olacak kimsenin kalmamasıyla çıkışa geçtiklerini söyledi. Konya galibiyetini değerlendiren Otyakmaz, "İkinci yarı maç trafiğinin azalmasıyla, takımda Kovid-19 olan kimsenin kalmamasıyla ve virüsün bizden uzak olması neticesinde takım toparlandı. Puanlar almasını bildik" diye konuştu.