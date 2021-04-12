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Yenilmezler

Gradel’in penaltı kaçırdığı maçta 80’de 10 kişi de kalan Yiğidolar, Yatabare, Kayode ve Robin’le (P.) coştu. Son 5 maçında 4. kez galip geldi. Yenilmezlik serisini 11 maça yükselten ve G.Birliği maçı öncesi moral bulan Yiğidolar, büyük sevinç yaşadı. Sivassporlu futbolcular, soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 23:35 Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Yenilmezler

'in iki yenilmez ekibi, Sivas'ta kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan Yiğidolar, 27'de önünde Yatabare'yle öne geçti. Gradel'in sert ortasında kaleci Sehic'in yatarak önlediği top, kale alanında boşta kaldı. Malili santrfor, ligde 10. golünü atmakta zorlanmadı. 30'da Boyd'un vuruşunda, Sehic ayaklarıyla topu son anda kornere gönderdi. 40'ta Konya'da 'in ceza alanı dışından etkili vuruşunda, bu sefer topu güçlükle kornere çeldi. 45+2'de 'in topa elle müdahalesi sonucu kazanılan penaltıda Gradel, topu auta gönderdi ve devre 1-0 Sivasspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

KAYODE ŞOV
İkinci yarıya golle başlayan Konyaspor oldu. 54'te Bytyqi, eşitliği sağladı: 1-1. Yeşil- beyazlıların beraberlik sevinci sadece 14 dakika sürdü. 66'da oyuna giren Kayode, 2 dakika sonra takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1. 80'de Abdülkerim'e sert bir faul yapan Hakan direkt kırmızı gördü. 88'de Diomande, Kayode'yi düşürdü, maçta 2. kez penaltı kararı çıktı. Penaltıyı kullanan Robin, maçın sonucunu ilan etti: 3-1.


Sivasspor Teknik Direktörü , Konyaspor galibiyetinin mutluluğunu yaşıyor. Çalımbay, "Alabildiğimiz kadar maçları almaya çalışacağız ve yukarıdakileri yakalamaya çalışacağız. Ben takımıma güveniyorum iyi şeyler yapacağız" diye iddialı konuştu.


Konyaspor Teknik Sorumlusu , çok basit hatalardan gol yediklerinin altını çizdi. Parlatan, "Oyun dengeli giderken, belki de bizim lehimize dönecekken istemediğimiz bir şekilde 2-1 geri düştük. Çok basit hatalardan gol yedik" ifadelerini kullandı.


Sivasspor Başkanı , takımda Kovid-19 olacak kimsenin kalmamasıyla çıkışa geçtiklerini söyledi. Konya galibiyetini değerlendiren Otyakmaz, "İkinci yarı maç trafiğinin azalmasıyla, takımda Kovid-19 olan kimsenin kalmamasıyla ve virüsün bizden uzak olması neticesinde takım toparlandı. Puanlar almasını bildik" diye konuştu.


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