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Son dakika spor haberi: maçında gol atan Sivassporlu gol sayısını 3 yaptı

Son dakika spor haberi: Spor Toto 'in 33. haftasında 'u deplasmanda 4-2 mağlup eden 'da , attığı golle bu sezon 3. golüne ulaştı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 08:17
Son dakika spor haberi: Beşiktaş maçında gol atan Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt gol sayısını 3 yaptı

'in 33. haftasında 'u 4-2 mağlup eden 'da deneyimli futbolcu , müsabakanın 90+4. dakikasında topu ağlara gönderdi.

27 yaşındaki oyuncu böylece bu sezonki 3. golünü kaydetti. Maçın 71. dakikasında 'un yerine oyuna giren Erdoğan, golden sonra kendine has gol sevinci hareketini yaptı.

Öte yandan bu sezon 22 Süper Lig maçında görev alan Erdoğan, 4 kez asist yaparken, 6 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 17 kez ilk 11'de görev alan Almanyalı futbolcu, bin 430 dakika da kırmızı-beyazlı formayı giydi.

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