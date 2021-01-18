Sivasspor Alaaddin Okumuş'u transfer etti

Sivasspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor forması giyen Alaaddin Okumuş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, kırmızı-beyazlı ekibini İstanbul'da bulunan ofisinde başkan Mecnun Otyakmaz ve asbaşkan Mehmet Akif Bağce'nin de katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.



23 Ağustos 1995'te Ankara'da dünyaya gelen Alaaddin Okumuş, futbola Gençlerbirliği alt yapısında başladı. Ardından Hacettepe, Kastamonuspor, Ankaragücü formalarını giyen Alaaddin son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor formasını giydi. 25 yaşındaki sağ bek, bu sezon 15 maçta Ümraniyespor formasını giydi ve 6 asist yaptı.