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Alaaddin Okumuş'u transfer etti

Son dakika transfer haberi: , 'dan sağ bek pozisyonunda görev yapan Alaaddin Okumuş'u transfer etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 15:49
Sivasspor Alaaddin Okumuş'u transfer etti

, Bereket Sigorta forması giyen Alaaddin Okumuş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, kırmızı-beyazlı ekibini 'da bulunan ofisinde başkan ve asbaşkan 'nin de katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

23 Ağustos 1995'te 'da dünyaya gelen Alaaddin Okumuş, futbola alt yapısında başladı. Ardından , , formalarını giyen Alaaddin son olarak . Lig ekiplerinden Ümraniyespor formasını giydi. 25 yaşındaki sağ bek, bu sezon 15 maçta Ümraniyespor formasını giydi ve 6 asist yaptı.

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