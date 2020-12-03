Haberler Sivasspor Yine tarih yaz Yiğido! İşte Sivasspor-Villerreal maçı muhtemel 11'leri

Yine tarih yaz Yiğido! İşte -Villerreal maçı muhtemel 11'leri

'nde tek temsilcimiz , lider Villerreal'i 1 puanın bile önemli olduğu final gibi maçta ağırlayacak. Yiğidolar sahaya, testi pozitif çıkan 'dan yoksun çıkacak. İşte Sivasspor-Villerreal maçı muhtemel 11'leri.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 00:11 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Yine tarih yaz Yiğido! İşte Sivasspor-Villerreal maçı muhtemel 11'leri

Avrupa'daki gururumuz , I Grubu'nda bugün lider Villarreal'i ağırlayacak. İlk maçta İspanyol rakibine 5-3 yenilmesine rağmen kök söktüren kırmızı-beyazlılar, grupta iddiasını sürdürmek için mutlak puan almak zorunda. Eğer gruptan çıkmayı garantileyen Villarreal'e kaybeder, Maccabi de Karabağ'ı yenerse tur şansımız kalmayacak. Villarreal'e 5-3, evinde Maccabi'ye 2-1 yenilip, Karabağ'ı iki maçta da 2-0 ve 3-2'yle yenen Sivas, grupta 3. sırada...

8 EKSİĞİMİZ VAR
'da eksik futbolcu sayısının çokluğu keyifleri kaçırırken, son olarak 'ın da koronavirüs testinin pozitif çıkması moralleri bozdu. Bunun yanı sıra teknik heyetten 1 kişi ve 2 futbolcunun daha dün virüse yakalanıp vakaların sayısı 6'ya çıkan Sivas, sakatlıkları bulunan Kayode ve Felix'ten de yoksun maça çıkacak. Özellikle 'nde Sivasspor'un tüm maçlarında ağları havalandıran Kayode'nin olmaması büyük bir handikap.

GEÇMiŞ OLSUN RIZA ÇALIMBAY
Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Çalımbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Ligi'nde Villarreal ile oynayacakları karşılaşma öncesi yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İŞTE SİVASSPOR-VİLLERREAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

SİVASSPOR: SAMASSA, ROBİN, AARON, CANER, BARIŞ, COFİE, CLAUDEMİR, GRADEL, KONE, NİNGA, YATABARE

VİLLERREAL: RULLİ, PENA, FOYTH, MORİ, PEDRAZA, TRİGUEROS, COQUELİN, CHUKWUEZE, BAENA, KUBO, MORENO

BİZE ULAŞIN