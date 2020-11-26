Qarabağ (Karabağ) 2-3 Sivasspor | MAÇ SONUCU

Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz konumunda bulunan Sivasspor I grubu 4. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede 2 kez geriye düşen Yiğidolar mücadeleyi bırakmadı ve 3-2'lik galibiyetle karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini Karabağ adına 8. dakikada Zoubir açarken, bu gole yanıt 40. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Kone'den geldi. 51. dakikada Matic'in golüyle bir kez daha öne geçen Azerbaycan ekibine yanıt 7 dakika sonra Kayode'den geldi. Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü ise Kone kaydederken, kendisinin 2 takımının da 3. golünü atmış oldu.

Bu skorla Yiğido 6 puanla 3. sıraya yerleşirken, Karabağ puansız olarak son sırada yer aldı.