Sivasspor'un rakipleri belli oluyor

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Sivasspor'un rakipleri bugün belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Sivasspor, 48 takımın yer alacağı kura çekimine 4. torbadan katılacak. Çekiliş sonucu takımlar, dörderli 12 gruba ayrılacak. 22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek.