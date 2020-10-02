Haberler UEFA Avrupa Ligi Sivasspor'un rakipleri belli oluyor

'un rakipleri belli oluyor

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden 'un rakipleri bugün belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2020 Perşembe 22:47 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 06:50
Sivasspor'un rakipleri belli oluyor

Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden 'un rakipleri bugün belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, saat 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Geçen sezon Süper Lig'i 4. sırada bitirerek turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Sivasspor, 48 takımın yer alacağı kura çekimine 4. torbadan katılacak. Çekiliş sonucu takımlar, dörderli 12 gruba ayrılacak. 22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta sona erecek.

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