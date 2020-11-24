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'da corona virüsü şoku! 3 isim pozitif

ekiplerinden Demir Grup 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı beyazlılarda 2 sporcu ve teknik heyetten 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 19:55 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 20:09
Sivasspor'da corona virüsü şoku! 3 isim pozitif

Avrupa Ligi'nde Karabağ ile karşılaşacak olan Demir Grup 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı beyazlılar resmi sitesinden, 2 sporcu ve teknik heyetten 1 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Karabağ maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Covid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun ve teknik heyetten 1 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır.

3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır.

Ayrıca daha önce testi pozitif çıkan bir sporcumuzun son testi negatife dönmüştür.

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