Sivasspor'da corona virüsü şoku! 3 isim pozitif

UEFA Avrupa Ligi'nde Karabağ ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor. Kırmızı beyazlılar resmi sitesinden, 2 sporcu ve teknik heyetten 1 kişinin test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Karabağ maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize bugün kulüp tesislerimizde yapılan Covid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 2 sporcumuzun ve teknik heyetten 1 kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır.

3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır.

Ayrıca daha önce testi pozitif çıkan bir sporcumuzun son testi negatife dönmüştür.