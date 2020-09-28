Sivasspor evinde kayıp

KALECİLER DEVLEŞTİ
İlk yarıda Samassa, Bolingi'nin kafa vuruşunda kale çizgisi üzerinden topu güçlükle çıkardı. İkinci devrede kırmızı-beyazlılarda Hakan'ın gollük vuruşlarında Friedrich kalesinde panter kesilirken, 90+3'te yine Hakan'ın yer aldığı pozisyonda Kitsiou topu çizgiden çıkardı. Sivasspor, sahasında 5. puanı kaybetti. Geçtiğmiz haftayı bay geçen A.Gücü ise ilk puanını aldı.
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A.Gücü kalesine 14 şut çeken Sivas, sadece 3 isabet buldu. Başkent ekibi ise 2 şutunda da isabet kaydetti.
BU OYUN YETMEZ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İkinci yarı iyi şeyler yaptık ama yetmez. Oyunumuzun üzerine çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.