Karabağ - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor. I Grubu'nda Demir Grup Sivasspor, Azeri ekibi Karabağ'a konuk oluyor. İlk karşılaşmayı 2-0 kazanan Yiğidolar, bu maçtan da mutlak galibiyetle ayrılarak gruptan çıkabilmek adına önemli bir adım atmayı hedefliyor. Henüz puanla tanışamayan Karabağ ise ilk galibiyetini elde etmeyi planlıyor. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler Karabağ - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar...

MAÇ BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM STADYUMU'NDA

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. haftasındaki Karabağ - Sivasspor maçı, Azerbaycan ekibinin özel talebi nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

KARABAĞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:55'te başlayacak olan maçta Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet düdük çalacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Karabağ: Mehemmedeliyev; Medvedev, Guseynov, Medina, Huseynov; Qarayev, Andrade, Matic; Ozobic, Kwabena, Zoubir.

Sivasspor: Viviano; Balkovec, Altinay, Kurucuk, Lichaj; Biglia, Chahechouhe, Sabo, Durmaz; Ndao, Sobiech.