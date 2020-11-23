Haberler Sivasspor Sivasspor’da corona virüsü şoku! 2 vaka daha

’da şoku! 2 vaka daha

I Grubu 4. maçında ile karşılaşacak olan Demir Grup 'da yapılan son Covid-19 testlerinde bir futbolcunun ve bir personelin sonucu pozitif çıktı. Yiğidolar geçtiğimiz günlerde de 5 futbolcunun corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 17:25
Sivasspor’da corona virüsü şoku! 2 vaka daha

I Grubu 4. maçında perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ile karşılaşacak olan DG 'da önemli bir gelişme yaşandı.

Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan testleri neticesinde bir futbolcunun ve bir personelin pozitif bulgular verdiğini duyurdu.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, " maçının ardından görünen lüzum üzerine bir sporcumuza ve bir destek ekibi personelimize yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun ve personelimizin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor, geçtiğimiz günlerde de 5 futbolcunun corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.

BİZE ULAŞIN