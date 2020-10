Sivasspor’a güzel kura

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor, 4. torbadan girdiği kura çekiminde İspanya'nın Villarreal, Azerbaycan'ın Karabağ ve İsrail'in M.Tel-Aviv ekibiyle I Grubu'nda yer aldı. 22 Ekim'de başlayacak grup maçları, 10 Aralık'ta son bulacak. Yiğidolar, diğer gruplara oranla nispeten daha dişine göre bir kura çekti. 1. torbadan gelen Villarreal'in en pahalı isimleri 30 milyon euro'yla R.Madrid'den kiralanan Japon sağ kanat Kubo ve İspanyol golcü Moreno. Karabağ ise ülkesinde 8 lig, 6 kupa şampiyonluğu yaşadı. İsrail'in köklü kulübü Maccabi ise Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg'a elenip Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu.

ÇALIMBAY MEMNUN

Sivasspor hocası Rıza Çalımbay, gruplarından memnun olduğunu söyledi. Çalımbay, "Diğer gruplara baktığımız zaman biz grubumuzdan memnunuz. İnşallah gruptan iyi bir şekilde çıkacağız ama şunu belirtmek isterim kolay değil" dedi.

"CAN GARDAŞIM!"

Karabağ, Sivasspor için sosyal medya hesabından, "Can Türkiye'ye gelmeyimizi sabırsızlıkla gözleyirik" notunu paylaştı. Yiğidolar'ın cevabı ise, "Can gardaşlarımız, sizi Sivas'ta ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" şeklinde oldu.