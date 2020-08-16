Sivasspor Gradel transferini bu video ile duyurdu!

Süper Lig ekipleri transferde hız kesmiyor... Son olarak Demir Grup Sivasspor, bu sezon Fransa Ligue 1'den düşen Toulouse'un tecrübeli oyuncusu Max-Alain Gradel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

32 yaşındaki Gradel bu sezon Toulouse forması ile 22 maçta görev yaparken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Gradel daha önce Leicester City, Bournemouth, Leeds United ve Saint-Etienne formaları giymişti.

Bilindiği gibi Toulouse takımının başkanlığını, Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli yürütüyor.