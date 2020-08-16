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16 Ağustos 2020, Pazar
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Sivasspor Gradel transferini bu video ile duyurdu!

Sivasspor Gradel transferini bu video ile duyurdu!

'de başarılı bir sezonu geride bırakan Fransa Ligue 2'ye düşen Toulouse'un kaptanı Max-Alain Gradel'i renklerine bağladığını duyurdu.

ekipleri transferde hız kesmiyor... Son olarak bu sezon Fransa Ligue 1'den düşen Toulouse'un tecrübeli oyuncusu Max-Alain Gradel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

32 yaşındaki Gradel bu sezon Toulouse forması ile 22 maçta görev yaparken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Gradel daha önce Leicester City, Bournemouth, Leeds United ve Saint-Etienne formaları giymişti.

Bilindiği gibi Toulouse takımının başkanlığını, Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli yürütüyor.

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  1. 16.08.2020
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