Sivasspor Gradel transferini bu video ile duyurdu!
Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan Demir Grup Sivasspor, Fransa Ligue 2'ye düşen Toulouse'un kaptanı Max-Alain Gradel'i renklerine bağladığını duyurdu.
Süper Lig ekipleri transferde hız kesmiyor... Son olarak Demir Grup Sivasspor, bu sezon Fransa Ligue 1'den düşen Toulouse'un tecrübeli oyuncusu Max-Alain Gradel'i kadrosuna kattığını açıkladı.
32 yaşındaki Gradel bu sezon Toulouse forması ile 22 maçta görev yaparken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi. Gradel daha önce Leicester City, Bournemouth, Leeds United ve Saint-Etienne formaları giymişti.
Bilindiği gibi Toulouse takımının başkanlığını, Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli yürütüyor.
Max ??— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) August 16, 2020
Şimdi #YiğidonunZamanı pic.twitter.com/cmoG5cXNYH
- 16.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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