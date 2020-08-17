Gradel tamam

Yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla girecek olan Sivasspor, takımdan ayrılan Fatih Aksoy, Emre Kılınç, Mert Hakan, Papp, Camara, Fernando ve Skuletic'in yerlerini doldurmak için transfer taarruzuna başladı. Başkan Mecnun Otyakmaz'ın yeniden başkanlığa seçilip güven tazelediği Sivas temsilcisinde, geçen sezonki başarının mimarı Teknik Direktör Rıza Çalımbay'la da 1 yıllık yeni sözleşme imzalanıp, transfer çalışmalarına başlandı. Rıza Çalımbay'ın, takımda savunma oyuncularından memnun olduğu, orta saha ve forvet bölgesine yeni isimler alacaklarını ifade etmesinden sonra transfer politikasını belirleyen Yiğidolar, ilk olarak FOTOMAÇ'ın duyurduğu transferde rotasını Fransa'ya çevirdi ve Fransız ekibi Toulouse'dan sol kanat oyuncusu Max Gradel'le 2 yıllık imza attı.

ALTYAPISINI İNGİLTERE'DE ALDI

Golcü açığını Polonya'da P.Gliwice'den İspanyol golcü Felix'le kapatan kırmızıbeyazlılar, sol kanadı da Max Gradel'le takviye etti. Fildişili yıldız Gradel, pandemi nedeniyle bitirilen Fransa Ligue 1'de küme düşmesine karar verilen, son 2 sezondur forma giydiği Toulouse'da bu sezon 22 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı. 75 kez milli olan ve 12 gol atan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, alt yapısını İngiltere'de Leicester City'de aldı. Ada'da Leciester, Bournemouth ve Leeds United'da da boy gösterdi. Sağlık kontrolünden de geçen Max Gradel'de herhangi bir sağlık sorununa rastlanmadı.

İLK KEZ FOTOMAÇ DUYURDU

Türkiye'nin 1 numaralı spor gazetesi FOTOMAÇ, her transfer döneminde olduğu gibi bu dönemde de farkını gösterdi. Gradel'in, Sivasspor'a transfer olacağını 14 Ağustos'ta Türkiye Fotomaç'tan öğrendi. Yıllarca dediğimiz gibi önce Fotomaç yazar ve 'Transfer Fotomaç'tan izlenir'...

SIRA NINGA'DA

Max Gradel transferini tamamlayan Sivasspor, Angers'in Çadlı kanat oyuncusu Casimir Ninga'da da mutlu sona çok yakın. Kırmızı-beyazlıların, takımıyla 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Çadlı Ninga'yla da satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık olarak prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ninga, geçtiğimiz sezon pandemi nedeniyle futbola son verilen Fransa'da Angers formasıyla 18 karşılaşmada 3 gol, 1 asist kaydetti. Her iki kanatta ve santrfor pozisyonunda da görev alabilen Ninga'yla önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı bildirildi.