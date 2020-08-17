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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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’da an meselesi

Sivasspor’da Kerem Atakan an meselesi

, en son ’de forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Kesgin transferinde mutlu sona çok yakın.

DG , en son 'de forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Kesgin transferinde mutlu sona çok yakın.

'e bu sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa'ya gitmeyi garantileyen Sivasspor, çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sivasspor'un, Göztepe'de forma giyen genç oyuncu Kerem Atakan Keskin transferini bitirmesi an meselesi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği futbolcular arasında yer alan Keskin, kariyeri boyunca 32 maçta 1 gol attı. Orta sahada forma giyen genç futbolcunun, birkaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalaması ve kampına katılması bekleniyor.

  1. 17.08.2020
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