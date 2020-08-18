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18 Ağustos 2020, Salı
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’a genç milli orta saha

Sivasspor’a genç milli orta saha

hareketli kulüplerinden , geleceğe yatırıma başladı. Yiğidolar, ’den ayrılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaştı.

hareketli kulüplerinden , geleceğe yatırıma başladı. Yiğidolar, 'den ayrılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaştı. Kesgin, genç milli takımlarda 48 defa forma giymiş ve 7 gol atmıştı. Geçen sezon ligde ve kupada 3'er karşılaşmada oynadı.
  1. 18.8.2020
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