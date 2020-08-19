5 oyuncu gelecek

Sezona yine şampiyonluk parolasıyla girecek Sivasspor, Avrupa'da da ses getirmek için iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Transferde daha önce İspanyol golcü Felix ve Fildişili kanat Gradel'e imza attıran Yiğidolar'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Bolu kampı gayet iyi geçiyor. Burada eksik, transfer olacak arkadaşlarımız var. En az 4-5 oyuncu daha almamız gerekiyor. Onların da isimleri belli. İnşallah en kısa sürede Bolu'ya gelmelerini bekliyoruz. Avrupa'da da ses getirecek şeyler yapmamız gerekiyor. Çok iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupasını da kattığınız zaman 3 kulvarda başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye iddialı konuştu.

"İYİ KURAN KAZANACAK"

Rıza Çalımbay, yeni sezonda takımını iyi kuranın kazançlı olacağını vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Takımı geniş olan ve çok iyi oyuncular almış olan takımlar daha avantajlı olacak. Bu 5 değişikliği de çok iyi şekilde kullanacaklar. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.