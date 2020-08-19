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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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5 oyuncu gelecek

5 oyuncu gelecek

, transferde , ’in dışında 5 oyuncu daha alacaklarının müjdesini verdi.

Sezona yine şampiyonluk parolasıyla girecek , Avrupa'da da ses getirmek için iddialı bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Transferde daha önce İspanyol golcü ve Fildişili kanat 'e imza attıran Yiğidolar'da Teknik Direktör , " kampı gayet iyi geçiyor. Burada eksik, olacak arkadaşlarımız var. En az 4-5 oyuncu daha almamız gerekiyor. Onların da isimleri belli. İnşallah en kısa sürede Bolu'ya gelmelerini bekliyoruz. Avrupa'da da ses getirecek şeyler yapmamız gerekiyor. Çok iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. , Avrupa ve da kattığınız zaman 3 kulvarda başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapacağız" diye iddialı konuştu.

"İYİ KURAN KAZANACAK"
Rıza Çalımbay, yeni sezonda takımını iyi kuranın kazançlı olacağını vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Takımı geniş olan ve çok iyi oyuncular almış olan takımlar daha avantajlı olacak. Bu 5 değişikliği de çok iyi şekilde kullanacaklar. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz" dedi.

  1. 19.8.2020
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