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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Daha iyileri gelecek

Daha iyileri gelecek

, geçen sezonki başarının mimarı 'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

, geçen sezonki başarının mimarı 'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan , "Olağanüstü şartlar olmadığı taktirde uzun vadeli projenin bir parçasıyız. Takımdan ayrılanların yerine daha da üzerinde performans gösterecek oyuncuları alarak başarılı olmayı planlıyoruz" dedi. Çalımbay da "Avrupa kupasına direkt katılıyoruz. Kadroyu kurarken ona göre dikkat ediyoruz. İnşallah daha iyi olacağız" yorumunu yaptı.
  1. 15.8.2020
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