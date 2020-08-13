Sivasspor Rıza Çalımbay'la yola devam dedi! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
13 Ağustos 2020, Perşembe
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'la yola devam dedi!

Sivasspor Rıza Çalımbay'la yola devam dedi!

'in başarılı ekiplerinden Demir Grup sosyal medya hedabından, teknik direktör 'la yola devam etme kararı aldıklarını duyurdu.

'i geride bıraktığımız sezon 4. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden Demir Grup 'da teknik direktör 'la ilgili karar verildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, tecrübeli teknik adamla yola devam edeceklerini duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:

Demir Grup Sivasspor'umuz teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30'da resmi sözleşmeye imza atacak.

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  1. 13.08.2020
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