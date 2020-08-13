Sivasspor Rıza Çalımbay'la yola devam dedi!

Süper Lig'i geride bıraktığımız sezon 4. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'la ilgili karar verildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, tecrübeli teknik adamla yola devam edeceklerini duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:

Demir Grup Sivasspor'umuz teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30'da resmi sözleşmeye imza atacak.