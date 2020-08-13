Sivasspor Rıza Çalımbay'la yola devam dedi!
Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Demir Grup Sivasspor sosyal medya hedabından, teknik direktör Rıza Çalımbay'la yola devam etme kararı aldıklarını duyurdu.
Süper Lig'i geride bıraktığımız sezon 4. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'la ilgili karar verildi.
Kırmızı-beyazlı kulüp, tecrübeli teknik adamla yola devam edeceklerini duyurdu ve şu açıklamayı yaptı:
Demir Grup Sivasspor'umuz teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yeniden anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam yarın saat 11.30'da resmi sözleşmeye imza atacak.
- 13.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor Rıza Çalımbay'la yola devam dedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.