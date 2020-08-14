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14 Ağustos 2020, Cuma
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'da kanat şov

Sivasspor'da kanat şov

da ilk 5’i hedefleyen , ve Kılınç’ın yerlerini; 2. Lig’e düşen ’dan ve Ligue 1 ekibi ’ten ’yla dolduracak.

Yeni sezonda yine şampiyonluğu kovalamak isteyen , takımdan ayrılan Fatih Aksoy, Kılınç, , Papp, Camara, ve Skuletic'in yerlerini doldurmak için taarruzuna başladı. Teknik Direktör , daha önce yaptığı açıklamada; savunma oyuncularından memnun olduğunu, daha çok takımdan ayrılanların yerine orta saha ve forvet bölgesine transfer yapacaklarını ifade etmişti. Rıza Çalımbay'ın bu raporu doğrultusunda transfer politikasını belirleyen Yiğidolar, rotasını 'ya çevirdi.

ALTYAPI EĞİTİMİ İNGİLTERE'DEN
Santrfor açığını Polonya'da P.Gliwice'den İspanyol Felix'le kapatan kırmızı-beyazlılar, kanatları da 'dan Gradel ve 'ten Ninga'yla takviye edecek. Ligden düşen Toulouse'da 22 maçta 4 gol, 3 asistle oynayan 32 yaşındaki 'le her konuda anlaşıldı. 75 kez milli olan ve 12 gol atan Gradel, 'de Leciester ve Bournemouth'da da forma giydi. Sivas temsilcisi, takımıyla 2023'e kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki 'yla da satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık el sıkıştı. Ninga, Angers'te 18 maçta 3 gol, 1 asist kaydetti.
SAVAŞ ÇORLU

  1. 14.8.2020
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