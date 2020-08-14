Sivasspor'da kanat şov
Yeni sezonda da ilk 5’i hedefleyen Sivasspor, Mert Hakan ve Emre Kılınç’ın yerlerini; 2. Lig’e düşen Toulouse’dan Fildişili Gradel ve Ligue 1 ekibi Angers’ten Çadlı Ninga’yla dolduracak.
Yeni sezonda yine şampiyonluğu kovalamak isteyen Sivasspor, takımdan ayrılan Fatih Aksoy, Emre Kılınç, Mert Hakan, Papp, Camara, Fernando ve Skuletic'in yerlerini doldurmak için transfer taarruzuna başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, daha önce yaptığı açıklamada; savunma oyuncularından memnun olduğunu, daha çok takımdan ayrılanların yerine orta saha ve forvet bölgesine transfer yapacaklarını ifade etmişti. Rıza Çalımbay'ın bu raporu doğrultusunda transfer politikasını belirleyen Yiğidolar, rotasını Fransa'ya çevirdi.
ALTYAPI EĞİTİMİ İNGİLTERE'DEN
Santrfor açığını Polonya'da P.Gliwice'den İspanyol Felix'le kapatan kırmızı-beyazlılar, kanatları da Toulouse'dan Gradel ve Angers'ten Ninga'yla takviye edecek. Ligden düşen Toulouse'da 22 maçta 4 gol, 3 asistle oynayan 32 yaşındaki Fildişili Gradel'le her konuda anlaşıldı. 75 kez milli olan ve 12 gol atan Gradel, İngiltere'de Leciester ve Bournemouth'da da forma giydi. Sivas temsilcisi, takımıyla 2023'e kadar kontratı bulunan 27 yaşındaki Çadlı Ninga'yla da satın alma opsiyonlu 1 yıl kiralık el sıkıştı. Ninga, Angers'te 18 maçta 3 gol, 1 asist kaydetti.
SAVAŞ ÇORLU
- 14.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor'da kanat şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.