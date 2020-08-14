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14 Ağustos 2020, Cuma
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Çalımbay'la 1 yıl daha

Çalımbay'la 1 yıl daha

, ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; deneyimli teknik adam ile bugün saat 11.30'da Yeni 4 'nda düzenlenecek törenle resmi sözleşme imzalanacak.

, ile yeniden anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; deneyimli teknik adam ile bugün saat 11.30'da Yeni 4 'nda düzenlenecek törenle resmi sözleşme imzalanacak. 1 yıllık anlaşıldığı öğrenilen Çalımbay, 2010-2011, 2011-2012 ve 2019-2020 sezonlarında Sivasspor'u çalıştırmıştı. Kırmızı- beyazlılar, 57 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde, geçtiğimiz sezon uzun süre şampiyonluğu kovalamış, ligi 60 puan toplayarak 4. sırada tamamlamayı başarmıştı.
  1. 14.8.2020
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