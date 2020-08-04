Henrique Sivasspor’a

Yiğidolar transferde bir hayli hızlı... Polonya'da 'yılın futbolcusu' seçilen Jorge Felix'i renklerine bağlayan kırmızı-beyazlılar bu şekilde hücum hattını güçlendirmişti. Savunma için de Vitoria Guimaraes forması giyen Pedro Henrique ile temastalar. 27 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservis bedeli yüksek olduğu için Yiğidolar kiralama yoluna gidecek. 1.90 boyundaki solak stoper teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ısrarla istediği oyuncuların başında geliyor.