Henrique Sivasspor’a
Yiğidolar transferde bir hayli hızlı... Polonya'da 'yılın futbolcusu' seçilen Jorge Felix'i renklerine bağlayan kırmızı-beyazlılar bu şekilde hücum hattını güçlendirmişti. Savunma için de Vitoria Guimaraes forması giyen Pedro Henrique ile temastalar.
Yiğidolar transferde bir hayli hızlı... Polonya'da 'yılın futbolcusu' seçilen Jorge Felix'i renklerine bağlayan kırmızı-beyazlılar bu şekilde hücum hattını güçlendirmişti. Savunma için de Vitoria Guimaraes forması giyen Pedro Henrique ile temastalar. 27 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservis bedeli yüksek olduğu için Yiğidolar kiralama yoluna gidecek. 1.90 boyundaki solak stoper teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ısrarla istediği oyuncuların başında geliyor.
- 4.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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