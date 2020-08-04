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04 Ağustos 2020, Salı
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Henrique Sivasspor’a

Henrique Sivasspor’a

transferde bir hayli hızlı... Polonya'da 'yılın futbolcusu' seçilen 'i renklerine bağlayan kırmızı-beyazlılar bu şekilde hücum hattını güçlendirmişti. için de forması giyen ile temastalar.

transferde bir hayli hızlı... Polonya'da 'yılın futbolcusu' seçilen 'i renklerine bağlayan kırmızı-beyazlılar bu şekilde hücum hattını güçlendirmişti. için de forması giyen ile temastalar. 27 yaşındaki Brezilyalı stoperin bonservis bedeli yüksek olduğu için Yiğidolar kiralama yoluna gidecek. 1.90 boyundaki solak stoper teknik direktör 'ın ısrarla istediği oyuncuların başında geliyor.

  1. 4.8.2020
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