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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Yiğido'ya Matador golcü

Yiğido'ya Matador golcü

’dan takımında bu sezon 39 maçta 19 gol atan 28 yaşındaki yıldızla el sıkışıldı. Kırmızı-beyazlılar bonservis ödemeyecek

'i 4. basamakta bitirerek Avrupa Ligi'ne kalan Demir Grup Sivasspor, çalışmalarına hızlı başladı. Kırmızı-beyazlılar ilk transferini 'dan yaptı. takımında bu sezon 39 maçta 19 gol atıp, 5 asist yapan Jorge Felix ile anlaşmaya varıldı. Sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Felix için bonservis bedeli ödenmeyecek. 28 yaşındaki İspanyol futbolcu hafta içinde önce 'a ardından Sivas'a geçerek resmi imzayı atacak.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

2018-19 sezonunda Piast Gliwice ile şampiyonluk yaşayan Felix, bu sezon attığı gollerle Polonya'da yılın futbolcusu seçildi. Kariyerine 'de başlayan Felix; Moscardo, Getafe, Alcorcon, Trival Valderas, Majadahonda ve Esportiu gibi İspanyol takımlarında forma giydi. 2018'den bu yana Polonya'da top koşturan Felix, kariyerinde 269 maçta 59 gol, 11 asist yaptı. Genellikle santrfor bölgesinde oynasa da sol açık, sağ açık, forvet arkasında da forma giyiyor.

FERNANDO ISRARI SÜRÜYOR

İç transfer çalışmalarını da titizlikle sürdüren DG Sivasspor'da Porto'ya dönen Andrade'nin yeniden kiralanması hedefleniyor. 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu ligin ilk yarısına gösterdiği performansla damga vurmuştu. Birkaç kez sakatlık yaşasa da 29 maçta 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

  1. 3.8.2020
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