Yiğido'ya Matador golcü
Polonya’dan Piast Gliwice takımında bu sezon 39 maçta 19 gol atan 28 yaşındaki yıldızla el sıkışıldı. Kırmızı-beyazlılar bonservis ödemeyecek
Süper Lig'i 4. basamakta bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Demir Grup Sivasspor, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Kırmızı-beyazlılar ilk transferini Polonya'dan yaptı. Piast Gliwice takımında bu sezon 39 maçta 19 gol atıp, 5 asist yapan Jorge Felix ile anlaşmaya varıldı. Sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Felix için bonservis bedeli ödenmeyecek. 28 yaşındaki İspanyol futbolcu hafta içinde önce İstanbul'a ardından Sivas'a geçerek resmi imzayı atacak.
YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ
2018-19 sezonunda Piast Gliwice ile şampiyonluk yaşayan Felix, bu sezon attığı gollerle Polonya'da yılın futbolcusu seçildi. Kariyerine Atletico Madrid'de başlayan Felix; Moscardo, Getafe, Alcorcon, Trival Valderas, Majadahonda ve Esportiu gibi İspanyol takımlarında forma giydi. 2018'den bu yana Polonya'da top koşturan Felix, kariyerinde 269 maçta 59 gol, 11 asist yaptı. Genellikle santrfor bölgesinde oynasa da sol açık, sağ açık, forvet arkasında da forma giyiyor.
FERNANDO ISRARI SÜRÜYOR
İç transfer çalışmalarını da titizlikle sürdüren DG Sivasspor'da Porto'ya dönen Fernando Andrade'nin yeniden kiralanması hedefleniyor. 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu ligin ilk yarısına gösterdiği performansla damga vurmuştu. Birkaç kez sakatlık yaşasa da 29 maçta 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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