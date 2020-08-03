Yiğido'ya Matador golcü

Süper Lig'i 4. basamakta bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Demir Grup Sivasspor, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Kırmızı-beyazlılar ilk transferini Polonya'dan yaptı. Piast Gliwice takımında bu sezon 39 maçta 19 gol atıp, 5 asist yapan Jorge Felix ile anlaşmaya varıldı. Sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Felix için bonservis bedeli ödenmeyecek. 28 yaşındaki İspanyol futbolcu hafta içinde önce İstanbul'a ardından Sivas'a geçerek resmi imzayı atacak.

YILIN FUTBOLCUSU SEÇİLDİ

2018-19 sezonunda Piast Gliwice ile şampiyonluk yaşayan Felix, bu sezon attığı gollerle Polonya'da yılın futbolcusu seçildi. Kariyerine Atletico Madrid'de başlayan Felix; Moscardo, Getafe, Alcorcon, Trival Valderas, Majadahonda ve Esportiu gibi İspanyol takımlarında forma giydi. 2018'den bu yana Polonya'da top koşturan Felix, kariyerinde 269 maçta 59 gol, 11 asist yaptı. Genellikle santrfor bölgesinde oynasa da sol açık, sağ açık, forvet arkasında da forma giyiyor.

FERNANDO ISRARI SÜRÜYOR

İç transfer çalışmalarını da titizlikle sürdüren DG Sivasspor'da Porto'ya dönen Fernando Andrade'nin yeniden kiralanması hedefleniyor. 27 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu ligin ilk yarısına gösterdiği performansla damga vurmuştu. Birkaç kez sakatlık yaşasa da 29 maçta 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı.