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02 Ağustos 2020, Pazar
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Çalımbay’ın prensi Abdelhamid Sabiri

Çalımbay’ın prensi Abdelhamid Sabiri

, ayrılan 'ın yerini 'dan dolduracak. Kırmızı- beyazlıların devre arasında da istediği için yeniden girişimlere başlanıyor.

, ayrılan 'ın yerini 'dan dolduracak. Kırmızı- beyazlıların devre arasında da istediği için yeniden girişimlere başlanıyor. Yiğidolar, 23 yaşındaki Faslı 10 numaranın menajeriyle görüştü. Sabiri geçen sezon Alman ekibinde 25 maçta 4 gol, 1 asist yaptı.
  1. 2.8.2020
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