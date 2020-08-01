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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Castro&Kadah

Castro&Kadah

’la el sıkışan Yiğidolar, harekatına başladı. ’ın, Ege temsilcisinin iki tecrübeli ismi ile prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek , için düğmeye bastı ve hedef küçültmeden yoluna devam edecek. Takımı Avrupa'ya taşıyan ile yeni sezon için de anlaşan ve 1 yıl daha kontrat uzatan kırmızıbeyazlılarda gözler transfere çevrildi. Yiğido, takımı güçlendirmek ve geniş bir kadroyla uzun bir maratona sahne olacak lige girmeyi hedefliyor. Savunma hattından memnun olan tecrübeli teknik adam, özellikle orta saha ve hücum hattına 7-8 istedi.

UZUN MARATONDA TECRÜBE FAKTÖRÜ
Rıza Çalımbay'ın raporuyla kolları sıvayan ekibi, 'den ayrılan Castro ve gibi iki tecrübeli ismin peşinde. Devre arasında da takıma kazandırılmak istenen Deniz Kadah'la anlaştığı ifade edilirken, Castro'nun da Avrupa'da boy gösterecek Sivas'a sıcak baktığı bildirildi. 32 yaşındaki Portekizli Castro, bu sezon 34 maçta 4 gol, 2 asistle oynarken, 21 maçta oynayan Deniz ise 1 gol, 1 asist katkısı sağladı. Çalımbay'ın da kampa kadar transferlerin tamamlanmasını istediği belirtildi.

GENEL KURUL 15 AĞUSTOS'TA
Sivasspor Olağan Genel Kurulu, 15 Ağustos'ta yapılacak. Genel kurul, saat 19.00'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Ağustos'ta çoğunluğa bakılmaksızın aynı yer ve saatte toplanacak.

  1. 1.8.2020
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