Yiğido grupta
Ligi 4. sırada bitiren Sivasspor, daha önce UEFA Avrupa Ligi'ne ön elemeden katılacaktı. Ancak Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezasının CAS'tan dönmesinin ardından Yiğidolar, Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma hakkını kazandı.
Trabzonspor'un CAS itirazının reddedilmesinin ardından Süper Lig'de Avrupa kontenjanları da değişti. Ligi 4. sırada bitiren Sivasspor, daha önce UEFA Avrupa Ligi'ne ön elemeden katılacaktı. Ancak Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezasının CAS'tan dönmesinin ardından Yiğidolar, Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma hakkını kazandı. Sivasspor, eğer bordo-mavililerin bu cezası keşinleşirse, 22 Ekim'de başlayacak olan UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Kupa finalisti Alanyaspor ise ön eleme oynayacak. Öte yandan Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu'da Doruk Kaya Green Park Otel'de toplanacak.
ÇALIMBAY 1 YIL UZATTI
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yola devam kararı aldı. Kırmızı- beyazlı yönetimin tecrübeli hocayla 1 yıllık anlaşma sağladığı ve imza töreninin önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.
DEVER ORGiLL ÇALIMI
Süper Lig'in iki ekibi Orgill transferinde karşı karşıya geldi. A.Gücü'nden ayrılan Jamaikalı oyuncuyla söz kesen Sivas, Antalya'nın devreye girmesiyle şok yaşadı. 30 yaşındaki oyuncuyla görüşen Güney ekibinin, Yiğido'dan daha iyi teklif sunduğu ve Orgill'in aklını çeldiği ifade edildi. Orgill'e 2 yıllık kontrat öneren Antalya'nın prensipte anlaştığı öğrenildi.
- 31.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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