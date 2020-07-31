Yiğido grupta

Trabzonspor'un CAS itirazının reddedilmesinin ardından Süper Lig'de Avrupa kontenjanları da değişti. Ligi 4. sırada bitiren Sivasspor, daha önce UEFA Avrupa Ligi'ne ön elemeden katılacaktı. Ancak Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezasının CAS'tan dönmesinin ardından Yiğidolar, Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma hakkını kazandı. Sivasspor, eğer bordo-mavililerin bu cezası keşinleşirse, 22 Ekim'de başlayacak olan UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Kupa finalisti Alanyaspor ise ön eleme oynayacak. Öte yandan Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü Bolu'da Doruk Kaya Green Park Otel'de toplanacak.

ÇALIMBAY 1 YIL UZATTI

Sivasspor, Rıza Çalımbay ile yola devam kararı aldı. Kırmızı- beyazlı yönetimin tecrübeli hocayla 1 yıllık anlaşma sağladığı ve imza töreninin önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

DEVER ORGiLL ÇALIMI

Süper Lig'in iki ekibi Orgill transferinde karşı karşıya geldi. A.Gücü'nden ayrılan Jamaikalı oyuncuyla söz kesen Sivas, Antalya'nın devreye girmesiyle şok yaşadı. 30 yaşındaki oyuncuyla görüşen Güney ekibinin, Yiğido'dan daha iyi teklif sunduğu ve Orgill'in aklını çeldiği ifade edildi. Orgill'e 2 yıllık kontrat öneren Antalya'nın prensipte anlaştığı öğrenildi.