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31 Temmuz 2020, Cuma
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Yiğido grupta

Ligi 4. sırada bitiren , daha önce 'ne ön elemeden katılacaktı. Ancak 'un Avrupa'dan men cezasının 'tan dönmesinin ardından Yiğidolar, Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma hakkını kazandı.

'un itirazının reddedilmesinin ardından 'de Avrupa kontenjanları da değişti. Ligi 4. sırada bitiren , daha önce 'ne ön elemeden katılacaktı. Ancak Trabzonspor'un Avrupa'dan men cezasının CAS'tan dönmesinin ardından Yiğidolar, Avrupa Ligi gruplarına direkt katılma hakkını kazandı. Sivasspor, eğer bordo-mavililerin bu cezası keşinleşirse, 22 Ekim'de başlayacak olan UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak. Kupa finalisti ise ön eleme oynayacak. Öte yandan Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için 13 Ağustos Perşembe günü 'da Doruk Kaya Green Park Otel'de toplanacak.

ÇALIMBAY 1 YIL UZATTI
Sivasspor, ile yola devam kararı aldı. Kırmızı- beyazlı yönetimin tecrübeli hocayla 1 yıllık anlaşma sağladığı ve imza töreninin önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi.

DEVER ORGiLL ÇALIMI
Süper Lig'in iki ekibi Orgill transferinde karşı karşıya geldi. A.Gücü'nden ayrılan Jamaikalı oyuncuyla söz kesen , 'nın devreye girmesiyle şok yaşadı. 30 yaşındaki oyuncuyla görüşen Güney ekibinin, 'dan daha iyi teklif sunduğu ve Orgill'in aklını çeldiği ifade edildi. Orgill'e 2 yıllık kontrat öneren Antalya'nın prensipte anlaştığı öğrenildi.

  1. 31.7.2020
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