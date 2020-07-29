Rıza Çalımbay 1 yıl daha Sivasspor'da

Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakarak 4. sırayı elde eden UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Demir Grup Sivasspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Yiğidolar, sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı aldı. TRT Spor'un haberine göre kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.