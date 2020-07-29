Rıza Çalımbay 1 yıl daha Sivasspor'da
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'la nikah tazeledi. TRT Spor'un haberine göre Yiğidolar, takımı bu sezon Avrupa kupalarına taşıyan deneyimli teknik adamın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Süper Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakarak 4. sırayı elde eden UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Demir Grup Sivasspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Yiğidolar, sözleşmesi sona eren teknik direktör Rıza Çalımbay ile yola devam kararı aldı. TRT Spor'un haberine göre kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
- 29.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rıza Çalımbay 1 yıl daha Sivasspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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