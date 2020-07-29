Rıza Çalımbay 1 yıl daha Sivasspor'da - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Sivasspor'dan flaş Rıza Çalımbay kararı!

1 yıl daha 'da

Rıza Çalımbay 1 yıl daha Sivasspor'da

ekiplerinden , 'la nikah tazeledi. Spor'un haberine göre Yiğidolar, takımı bu sezon Avrupa kupalarına taşıyan deneyimli teknik adamın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

'de başarılı bir sezonu geride bırakarak 4. sırayı elde eden Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan 'da flaş bir gelişme yaşandı. Yiğidolar, sözleşmesi sona eren ile yola devam kararı aldı. Spor'un haberine göre kırmızı-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

  1. 29.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rıza Çalımbay 1 yıl daha Sivasspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA