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31 Mayıs 2020, Pazar
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şoku!

Fernando şoku!

Antrenmanda sakatlık geçiren ’un Brezilyalı yıldızı , diz bağlarındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı.

Şampiyonluk kovalayan 'a, idmanda sakatlanan Brezilyalı yıldızı 'dan kötü haber geldi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun, sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildiği ve en az 6 hafta tedavisinin süreceği kulüp doktoru tarafından duyuruldu. Kırmızı-beyazlıların sezon başında Portekiz devi Porto'dan kiraladığı 27 yaşındaki Fernando, ter döktüğü 23 maçta 6 gol, 2 asistlik performansıyla 'ın vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Sambacı, daha önce de ocak ayında alt adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay forma giyememişti.

  1. 31.5.2020
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