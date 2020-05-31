Fernando şoku!
Antrenmanda sakatlık geçiren Sivasspor’un Brezilyalı yıldızı Fernando, diz bağlarındaki yırtık nedeniyle sezonu kapattı.
Şampiyonluk kovalayan Sivasspor'a, idmanda sakatlanan Brezilyalı yıldızı Fernando'dan kötü haber geldi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun, sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildiği ve en az 6 hafta tedavisinin süreceği kulüp doktoru tarafından duyuruldu. Kırmızı-beyazlıların sezon başında Portekiz devi Porto'dan kiraladığı 27 yaşındaki Fernando, ter döktüğü 23 maçta 6 gol, 2 asistlik performansıyla Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Sambacı, daha önce de ocak ayında alt adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay forma giyememişti.
- 31.5.2020
- Canlı yayında duyurdu! "Trabzonspor ile iki futbolcumuz için daha görüşüyoruz"
- Canlı yayında transferi doğruladı! Mert Hakan ve Emre Kılınç...
- Fenerbahçe'den dev proje! Dolu tribünlere karşı oynayacak
- Babel gerçeği ortaya çıktı! Sözleşmede o madde...
- Galatasaray'da dev plan! Mert Hakan ve Emre Kılınç...
- Galatasaray'da Fernando Muslera paniği! Zorunlu ayrılık...
- Galatasaray transferi bitiriyor! Yıldız futbolcunun babası devreye girdi
- Fenerbahçe'ye süper kanat! Temaslar başladı
- Fenerbahçe'den ortalığı kasıp kavuracak transfer! Dünya yıldızı için Alex devrede
- Menajeri duyurdu! "Beşiktaş'la görüşüyoruz"
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fernando şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.