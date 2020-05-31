Fernando şoku!

Şampiyonluk kovalayan Sivasspor'a, idmanda sakatlanan Brezilyalı yıldızı Fernando'dan kötü haber geldi. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun, sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildiği ve en az 6 hafta tedavisinin süreceği kulüp doktoru tarafından duyuruldu. Kırmızı-beyazlıların sezon başında Portekiz devi Porto'dan kiraladığı 27 yaşındaki Fernando, ter döktüğü 23 maçta 6 gol, 2 asistlik performansıyla Rıza Çalımbay'ın vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Sambacı, daha önce de ocak ayında alt adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay forma giyememişti.