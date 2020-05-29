Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Demir Grup Sivasspor sakatlık şokuyla sarsıldı. Kırmızı-beyalı kulüp, antrenmanda sakatlanan Brezilyalı oyuncu Fernando’nun 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için çalışmalarını sürdüren Sivasspor'a Fernando'dan kötü haber geldi. Antrenman sırasında sakatlanan Brezilyalı yıldızın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlıların resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Oyuncumuz Fernando Andrade geçtiğimiz hafta yaptığımız akşam antrenmanında girdiği ikili mücadele neticesinde sakatlandı. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerinde sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmış olup, tedavinin en az altı hafta sürmesini planlıyoruz." ifadesini kullandı.
- 29.05.2020
- Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de seve seve görev yaparım
- Borussia Dortmund Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
- Son dakika: 1 Haziran'dan sonra kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanları idari izinli mi sayılacak?
- Diego Costa 6 ay hapis cezası alabilir!
- Rusya'da futbol karşılaşmalarına az sayıda seyirci izni
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sivasspor’da sakatlanan Fernando 6 hafta yok! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.