Sivasspor’da sakatlanan Fernando 6 hafta yok!

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için çalışmalarını sürdüren Sivasspor'a Fernando'dan kötü haber geldi. Antrenman sırasında sakatlanan Brezilyalı yıldızın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, kırmızı-beyazlıların resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Oyuncumuz Fernando Andrade geçtiğimiz hafta yaptığımız akşam antrenmanında girdiği ikili mücadele neticesinde sakatlandı. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrollerinde sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmış olup, tedavinin en az altı hafta sürmesini planlıyoruz." ifadesini kullandı.