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31 Mayıs 2020, Pazar
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şov

Mert Hakan Emre Kılınç şov

’da çift kale maçta, takımın iki yıldızı döktürdü.

, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaparak idmanı tamamladı. Antrenman maçını kırmızı takım Yandaş (2) ve Yatabare'nin golleriyle 3-2 kazanırken, sarı takımın gollerini ile Kone kaydetti. gözdesi olan Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın çift kale maçta sergilediği performans, teknik heyetin yüzünü güldürdü.

İdari Menajer Kerem Atılmaz'ın doğum günü, antrenmanın ardından sporcular tarafından kutlandı. Futbolcular, Atılmaz'ın yüzüne pasta fırlatıp, neşeli anlar yaşadı.
  1. 31.5.2020
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