Sivasspor'da 3. kez corona virüsü testi yapıldı!
Sivasspor daha önce 2 kez corona virüsü testine girmiş ve futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarında pozitif vakaya rastlanmamıştı. Sivasspor'da 3. kez yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize üçüncü kez Covid-19 testi yaptı. Daha önce 2. kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.
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