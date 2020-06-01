Sivasspor'da 3. kez corona virüsü testi yapıldı! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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'da 3. kez testi yapıldı!

Sivasspor'da 3. kez corona virüsü testi yapıldı!

daha önce 2 kez testine girmiş ve futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarında pozitif vakaya rastlanmamıştı. Sivasspor'da 3. kez yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi yapıldı.

Kulübünden yapılan açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan personelimize üçüncü kez Covid-19 testi yaptı. Daha önce 2. kez teste tabi tutulan takımımızda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı." ifadelerine yer verildi.

  1. 01.06.2020
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