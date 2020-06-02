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02 Haziran 2020, Salı
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’da üçüncü test

Sivasspor’da üçüncü test

'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 3. kez Covid-19 testi yapıldı.

'da futbolcu, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli personele 3. kez Covid-19 testi yapıldı. Daha önceki iki testinde pozitif vakaya rastlanmayan kulüpte, 'nin "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları ve teknik heyet, 3. kez teste tabi tutuldular.
  1. 2.6.2020
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