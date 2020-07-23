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23 Temmuz 2020, Perşembe
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'da corona virüsü testi! 13. kez...

Sivasspor'da corona virüsü testi! 13. kez...

ekiplerinden Demir Grup 'da futbolcu, teknik heyet, destek ekibi ile tesislerde görevli personele 13. kez yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi uygulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında, A takım futbolcuları ve teknik heyetin 13. kez Covid-19 testine tabi tutulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Sivas İl Sağlık Müdürlüğünden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip, 25 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda oynayacağımız maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, destek ekibimize ve tüm personelimize 13. kez Kovid-19 testi yaptı." ifadelerine yer verildi.

  1. 23.07.2020
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