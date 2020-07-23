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23 Temmuz 2020, Perşembe
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'da ses getireceğiz

Avrupa'da ses getireceğiz

Sivasspor , " kupalarına gitmek için gitmiyoruz, ses getirmek için gidiyoruz. Öncelikle bizim iyi bir kadro kurmamız gerekiyor.” dedi.

Uzun bir süre şampiyonluk yarışını sürdüren Sivasspor'da Teknik Direktör , takımının elde ettiği başarının şampiyonluk kadar önemli olduğunu söyledi. Son hafta ile kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Bu maçta hem üçüncülüğümüzü korumamız gerekiyor hem de maçında bir aksilik olursa biz de Göztepe önünde kazanırsak 2. olma şansımız da var" dedi.

YÖNETİME MESAJ
Yiğidolar'la kontratının biteceğini, yönetimden isteklerinin olacağını belirten tecrübeli hoca, "İsteklerim kendimden ziyade yapılacak transferler. Emre, Fatih ve Mert Hakan gidecek. Mutlaka o mevkilere çok iyi transferler yapmalıyız. 'ya gitmek için gitmiyoruz, ses getirmek için gidiyoruz. Öncelikle bizim iyi bir kadro kurmamız gerekiyor" diye yönetime mesaj gönderdi.

'DÜŞER' DİYORLARDI
Rıza Çalımbay, kulübün zor şartlara rağmen önemli bir başarı elde ettiklerini vurguladı. Çalımbay, "Bu takım küme düşer veya düşmeye oynar, diye bakılıyordu. Bu şartlarda, imkansızlıklarla, bu bütçeyle, bu kadroyla buraya getirmek bence çok büyük olay" yorumunu yaptı.

  1. 23.7.2020
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