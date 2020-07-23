Avrupa'da ses getireceğiz

Uzun bir süre şampiyonluk yarışını sürdüren Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, takımının elde ettiği başarının şampiyonluk kadar önemli olduğunu söyledi. Son hafta Göztepe ile kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını vurgulayan Çalımbay, "Bu maçta hem üçüncülüğümüzü korumamız gerekiyor hem de Trabzonspor maçında bir aksilik olursa biz de Göztepe önünde kazanırsak 2. olma şansımız da var" dedi.

YÖNETİME MESAJ

Yiğidolar'la kontratının biteceğini, yönetimden isteklerinin olacağını belirten tecrübeli hoca, "İsteklerim kendimden ziyade yapılacak transferler. Emre, Fatih ve Mert Hakan gidecek. Mutlaka o mevkilere çok iyi transferler yapmalıyız. Avrupa'ya yurt dışına gitmek için gitmiyoruz, ses getirmek için gidiyoruz. Öncelikle bizim iyi bir kadro kurmamız gerekiyor" diye yönetime mesaj gönderdi.

'DÜŞER' DİYORLARDI

Rıza Çalımbay, kulübün zor şartlara rağmen önemli bir başarı elde ettiklerini vurguladı. Çalımbay, "Bu takım küme düşer veya düşmeye oynar, diye bakılıyordu. Bu şartlarda, imkansızlıklarla, bu bütçeyle, bu kadroyla buraya getirmek bence çok büyük olay" yorumunu yaptı.