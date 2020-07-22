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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Çalımbay’dan kıyası

Çalımbay’dan Başakşehir kıyası

hocası , kaçan şampiyonluğu değerlendirdi. Çalımbay, "Devre arası 3-4 oyuncu gelseydi şampiyon olabilirdik. 'le aramızda ciddi bütçe farkı var" dedi.

hocası , kaçan şampiyonluğu değerlendirdi. Çalımbay, "Devre arası 3-4 oyuncu gelseydi şampiyon olabilirdik. 'le aramızda ciddi bütçe farkı var. Anadolu takımı olduklarını düşünmüyorum. İmkanları bizde olsaydı rahat şampiyon olurduk" ifadelerini kullandı.
  1. 22.7.2020
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